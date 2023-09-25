Найкращий бомбардир минулого сезону не може забити у третьому матчі поспіль. Наполі заробив пенальті у другому таймі проти Болоньї, але Осімхен примудрився пробити повз ворота.

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Незабаром тренер партенопейців Руді Гарсія замінив нігерійця на Джованні Сімеоне. Осімхену таке рішення зовсім не сподобалось. Віктор розгнівано покидав поле і жестикулював у бік Гарсії – мовляв, треба переходити на гру у два форварди, а не міняти мене.

Керманич Наполі дипломатично прокоментував інцидент: "Навіть найвеличніші гравці в історії не забивають пенальті. Що стосується заміни – ми вже обговорили це з Віктором, але мої діалоги з гравцями залишаються в роздягальні".

OSIMHEN ARRABBIATISSIMO CON GARCIA DOPO IL CAMBIO#GARCIAOUT pic.twitter.com/ZXmy17Xrrg — I Gigi 78 I (@Vicidominus) September 24, 2023

Наполі розписав сенсаційну нічию з Болоньєю – Осімхен не забив пенальті, безвиграшна серія Гарсії і Ко сягнула 3 матчів