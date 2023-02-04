Зимове трансферне вікно тільки що закрилось, а Манчестер Юнайтед і ПСЖ вже обмірковують літні підсилення. Як повідомляє ESPN, обидва клуби націлилися на Віктора Осімхена.

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Гравець Наполі – один із найпопулярніших нападників в Європі. Президент неаполітанського клубу Ауреліо Де Лаурентіс не готовий відпускати нападника менше, аніж за 100 мільйонів євро. Якщо Манчестер Юнайтед та ПСЖ хочуть підписати Осіхена, то мають розраховувати на те, що сума трансферу може збільшитися.

24-річний нападник забив в цьому сезоні 15 голів у 20 матчах. Осімхен продовжує боротьбу за звання найкращого бомбардира Серії А. Його контракт з Наполі діє до 2025 року.

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