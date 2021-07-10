Нападник Наполі Віктор Осімхен не залишився без футболу навіть під час відпустки.

Нігерійський форвард Віктор Осімхен отримав заслужений відпочинок, поки у Європі відбуваються баталії континентальної першості.

Лєвандовскі прокинули поміж ніг діти на вулиці – відео приниження зірки Баварії

Щоб не втратити форму 22-річний футболіст пограв у футбол у себе на батьківщині з місцевими аматорами. Фотографи зробили кілька чудових світлин з одним із найперспективніших нігерійських футболістів сьогодення.

У минулому сезоні Серії А Віктор провів 24 матчі, в яких відзначився 10-ма голами та трьома асистами. Минулого літа Наполі придбав Осімхена у Лілля за 70 млн євро.

Маліновський став зіркою, новий чемпіон, камбек Мілана в ЛЧ, крах Юве і Фонсеки – найголовніше про минулий сезон кальчо