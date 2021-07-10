Нападающий Наполи Виктор Осимхен не остался без футбола даже во время отпуска.

Нигерийский форвард Виктор Осимхен получил заслуженный отдых, пока в Европе происходят баталии континентального первенства.

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Чтобы не потерять форму 22-летний футболист поиграл в футбол у себя на родине с местными любителями. Фотографы сделали несколько замечательных фотографий с одним из самых перспективных нигерийских футболистов современности.

В прошлом сезоне Серии А Виктор провел 24 матча, в которых отметился 10-ю голами и тремя ассистами. Прошлым летом Наполи приобрел Осимхена у Лилля за 70 млн евро.

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