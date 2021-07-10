Роберт Лєвандовскі хотів показати майстер-клас юним футболістам, але щось пішло не так.

Польський форвард Баварії Роберт Лєвандовскі не зміг пройти повз хлопчаків на вулиці, які грали у футбол, та вирішив приєднатись.

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Зірковий статус нового гравця не знітив дітей, і один з них не соромлячись прокинув Роберту м'яч поміж ніг. Лєвандовскі зрозумів, що з цими противниками жартувати не можна і теж прокинув поміж одному з юних футболістів.

У підсумку всі залишились задовлені, а в мережу потрапило нове вірсне відео.

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