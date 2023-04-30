Наполі з самого початку поєдинку пішов великими силами, адже в разі перемоги партенопейці достроково стали б чемпіонами. Втім, перша половина пройшла без голів завдяки Гільєрме Очоа, який кілька разів потягнув гострі удари.

Наполі не скористався подарунком Інтера і втратив шанс у квітні завоювати Скудетто

Голів не було до 62 хвилини, коли Олівера замкнув подачу Распадорі з кутового. Наполі був близький ще до двох голів, але на 84 хвилині Салернітана зіпсувала настрій фавориту. Діа хитнув Осміхена на правому флангу, увійшов до штрафного та закрутив у дальній кут – Мерет нічого не зміг вдіяти.