Осічка неаполітанців на шляху до чемпіонства у відеоогляді гри Наполі – Салернітана – 1:1
Наполі оступився у матчі 32-го туру Серії А проти Салернітани. Дивіться відео голів та огляд зустрічі Наполі – Салернітана на "Футбол 24".
Наполі з самого початку поєдинку пішов великими силами, адже в разі перемоги партенопейці достроково стали б чемпіонами. Втім, перша половина пройшла без голів завдяки Гільєрме Очоа, який кілька разів потягнув гострі удари.
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Голів не було до 62 хвилини, коли Олівера замкнув подачу Распадорі з кутового. Наполі був близький ще до двох голів, але на 84 хвилині Салернітана зіпсувала настрій фавориту. Діа хитнув Осміхена на правому флангу, увійшов до штрафного та закрутив у дальній кут – Мерет нічого не зміг вдіяти.