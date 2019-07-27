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Ощипко і Путраш покинули Минай

14:34 217 Читать на русском
Ощипко і Путраш покинули Минай
Ігор Ощипко (№44) / Фото ФК Минай

Закарпатський клуб проводить чистку складу перед дебютним сезоном у Першій лізі.

Минай на офіційному сайті оголосив про припинення співпраці з Ігорем Ощипком та Юрієм Путрашем.

Минай підписав першого легіонера в історії клубу – ним став бразилець, який грав у Європі

Екс-капітан Карпат провів у Закарпатті повний сезон 2018/19, відіграв 23 матчі, в яких не відзначився жодними результативними діями. Путраш приєднався до Минаю взимку, але вийшов на поле всього один раз. Крім двох досвідчених оборонців команду покинули Стефан Федак і Роберт Смокоровський.

Нагадаємо, за підсумками сезону 2018/19 Минай зміг піднятися у Першу Лігу, в якій розпочне свої виступи вже сьогодні матчем проти Прикарпаття.

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Трансфери Юрій Путраш Юрій Путраш Ігор Ощипко Ігор Ощипко Перша ліга Минай Минай Роберт Смокоровський Роберт Смокоровський Стефан Федак Стефан Федак
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