Ощипко и Путраш покинули Минай

Закарпатский клуб проводит чистку состава перед дебютным сезоном в Первой лиге.

Минай на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Ощипко и Юрием Путрашем.

Минай подписал первого легионера в истории клуба – ним стал бразилец, который играл в Европе

Экс-капитан Карпат провел в Закарпатье полный сезон 2018/19, сыграл 23 матча, в которых не отметился результативными действиями. Путраш присоединился к Минаю зимой, но вышел на поле всего один раз. Кроме двух опытных защитников команду покинули Стефан Федак и Роберт Смокоровський.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 Минай смог подняться в Первую Лигу, в которой начнет свои выступления уже сегодня матчем против Прикарпатья.

"Мишаня, не спеши меня списывать". Кополовець – про трансфер Коноплянки, застілля із легендою Челсі, політику та геїв