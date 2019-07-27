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Ощипко и Путраш покинули Минай

14:35 51 Читати українською
Ощипко и Путраш покинули Минай
Игорь Ощипко (№44) / Фото ФК Минай

Закарпатский клуб проводит чистку состава перед дебютным сезоном в Первой лиге.

Минай на официальном сайте объявил о прекращении сотрудничества с Игорем Ощипко и Юрием Путрашем.

Минай подписал первого легионера в истории клуба – ним стал бразилец, который играл в Европе

Экс-капитан Карпат провел в Закарпатье полный сезон 2018/19, сыграл 23 матча, в которых не отметился результативными действиями. Путраш присоединился к Минаю зимой, но вышел на поле всего один раз. Кроме двух опытных защитников команду покинули Стефан Федак и Роберт Смокоровський.

Напомним, по итогам сезона 2018/19 Минай смог подняться в Первую Лигу, в которой начнет свои выступления уже сегодня матчем против Прикарпатья.

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Теги
Трансферы Юрий Путраш Юрий Путраш Игорь Ощипко Игорь Ощипко Первая лига Минай Минай Роберт Смокоровский Роберт Смокоровский Стефан Федак Стефан Федак
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