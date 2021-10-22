У 10-му турі Прімери Гранада на виїзді врятувала нічию з Осасуною. Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Черговий тур чемпіонату Іспанії відкривала зустріч між Осасуною і Гранадою. Господарі, у разі успіху, могли бодай на трохи очолити турнірну таблицю Ла Ліги, тому з перших хвилин кинулись на ворота суперника.

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Однак андалузійці здивували серйозним спротивом і перша половина першої сорокап'ятихвилинки ознаменувалась в'язкою боротьбою у центрі поля з мінімумом небезпечних моментів. Варто згадати хіба що небезпечний удар, якого завдавав Рубен Рочіна – півзахисник Гранади цілив під поперечину, але Серхіо Еррера зреагував на постріл і відвів загрозу від своїх воріт.

На 33-й хвилині свою команду врятував вже Луїш Машиміану, вчасно кинувшись у правий кут воріт після удару Авіли. Проте з його спробою на останній хвилині першого тайму португальський кіпер не впорався і Осасуна повела у рахунку. На третій доданій хвилині Ойєр Санхурхо змарнував розкішний момент – намагаючись замкнути навіс від партнера, він з вигідної позиції зарядив по горобцях.

В середині другого тайму Луїс Суарес прискорився і мало не вийшов сам на сам з голкіпером Осасуни. Його всіляко намагався зупинити Коте, тримаючи за футболку. Оскільки фолити він почав ще до лінії штрафного майданчика, арбітр призначив стандарт, а самому Хосе Анхелю показав червону картку. Рочіна намагався закрутити у лівий кут – Еррера у карколомному стрибку перевів на кутовий.

Здавалось, поєдинок так і завершиться мінімальною перемогою Осасуни, коли на останній хвилині основного часу Монторо, який тільки-но вийшов на заміну, помітив, що кіпер господарів вийшов вперед і результативно закинув йому за комірець.

Нічия принесла Осасуні 18 очок і другу сходинку турнірної таблиці, Гранада набрала 7 балів і піднялась на сімнадцяту сходинку.

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