В 10-м туре Примеры Гранада на выезде спасла ничью с Осасуной. Отчет о матче читайте на "Футбол 24".

Очередной тур чемпионата Испании открывала встреча между Осасуной и Гранадой. Хозяева, в случае успеха, могли хотя бы на некоторое время возглавить турнирную таблицу Ла Лиги, поэтому с первых минут бросились на ворота соперника.

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Однако андалузийцы удивили серьезным сопротивлением и первая половина первой сорокапятиминутки ознаменовалась вязкой борьбой в центре поля с минимумом опасных моментов. Стоит вспомнить разве что опасный удар, который наносил Рубен Рочина – полузащитник Гранады целил под перекладину, но Серхио Эррера среагировал на выстрел и отвел угрозу от своих ворот.

На 33-й минуте свою команду спас уже Луиш Машимиану, вовремя бросившись в правый угол ворот после удара Авилы. Однако с его попыткой на последней минуте первого тайма португальский кипер не справился и Осасуна повела в счете. На третьей добавленной минуте Ойер Санхурхо потерял роскошный момент – пытаясь замкнуть навес от партнера, он из выгодной позиции зарядил по воробьям.

В середине второго тайма Луис Суарес ускорился и почти вышел один на один с голкипером Осасуны. Его всячески пытался остановить Коте, держа за футболку. Поскольку фолить он начал еще до линии штрафной, арбитр назначил стандарт, а самому Хосе Анхелю показал красную карточку. Рочина пытался закрутить в левый угол – Эррера в сногсшибательном прыжке перевел на угловой.

Казалось, поединок так и завершится минимальной победой Осасуны, когда на последней минуте основного времени Монторо, который только вышел на замену, заметил, что кипер хозяев вышел вперед и результативно закинул ему за шиворот.

Ничья принесла Осасуне 18 очков и второе место турнирной таблицы, Гранада набрала 7 баллов и поднялась на семнадцатую строчку.

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