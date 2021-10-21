Барселона – Реал: Лапорта обіцяє неймовірне шоу на Ель Класіко
17:20 - Читать на русском
Президент Барселони Жоан Лапорта зробив позитивний прогноз для каталонців на двобій з Реалом.
"У мене хороше передчуття. Ми виграли два матчі, гравці відновлюються, Фаті і Агуеро повернулися, ми граємо з нашими вболівальниками.
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Я хочу підбадьорити фанатів, тому що шоу буде неймовірне. Якщо ми обіграємо Реал, буде чудово відсвяткувати це. Я налаштований оптимістично і впевнений, що ми переможемо", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.
Поєдинкок 10-го туру Ла Ліги Барселона – Реал відбудеться 24 жовтня, початок о 17:15.
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