"У мене хороше передчуття. Ми виграли два матчі, гравці відновлюються, Фаті і Агуеро повернулися, ми граємо з нашими вболівальниками.

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Я хочу підбадьорити фанатів, тому що шоу буде неймовірне. Якщо ми обіграємо Реал, буде чудово відсвяткувати це. Я налаштований оптимістично і впевнений, що ми переможемо", – цитує Лапорту Mundo Deportivo.

Поєдинкок 10-го туру Ла Ліги Барселона – Реал відбудеться 24 жовтня, початок о 17:15.

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