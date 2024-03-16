Осасуна приймає Реал в рамках 29-го туру Ла Ліги 2023/24. Стартові склади та посилання на трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".

Гра Осасуна – Реал розпочнеться о 17:15 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO. За основними подіями також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.

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Андрій Лунін вийшов у основі Реала. Це його 23-тя поява в сезоні і може бути остання. Попереду 2 тижні паузи на збірні, а Тібо Куртуа вже тренується у загальній групі та явно збирається повернути статус "залізного" №1 мадридців.

Стартовий склад Реала: