Осасуна – Реал: стартові склади і онлайн-трансляція матчу – Лунін ризикує востаннє зіграти в сезоні
16 березня 15:58 - Читать на русском
Осасуна приймає Реал в рамках 29-го туру Ла Ліги 2023/24. Стартові склади та посилання на трансляцію – у цій новині на "Футбол 24".
завершено
7’ Анте Будімір
90+1’ Ікер Муньйос
Браїм Діас 61’
Вінісіус Жуніор 64’
7’ Анте Будімір
61’ Браїм Діас
64’ Вінісіус Жуніор
90+1’ Ікер Муньйос
Гра Осасуна – Реал розпочнеться о 17:15 за київським часом. Пряма трансляція буде доступна на платформі MEGOGO. За основними подіями також можна стежити у текстовому онлайні Футбол 24.
Лунін не буде грати проти Ман Сіті у чвертьфіналі ЛЧ – безжальний вердикт Анчелотті залишає українцю один матч
Андрій Лунін вийшов у основі Реала. Це його 23-тя поява в сезоні і може бути остання. Попереду 2 тижні паузи на збірні, а Тібо Куртуа вже тренується у загальній групі та явно збирається повернути статус "залізного" №1 мадридців.
Стартовий склад Реала:
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter