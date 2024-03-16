Осасуна принимает Реал в рамках 29-го тура Ла Лиги 2023/24. Стартовые составы и ссылки на трансляцию – в этой новости на "Футбол 24".

Игра Осасуна – Реал начнется в 17:15 по киевскому времени. Прямая трансляция будет доступна на платформе MEGOGO. За основными событиями также можно следить в текстовом онлайне Футбол 24.

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Андрей Лунин вышел в основе Реала. Это его 23-е появление в сезоне и может быть последнее. Впереди 2 недели паузы на сборные, а Тибо Куртуа уже тренируется в общей группе и явно собирается вернуть статус "железного" №1 мадридцев.

Стартовый состав Реала: