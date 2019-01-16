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Ор'є затримала поліція за побиття своєї дівчини напередодні матчу проти Манчестер Юнайтед

10:27 137 Читать на русском
Ор'є затримала поліція за побиття своєї дівчини напередодні матчу проти Манчестер Юнайтед
Серж Ор'є / Фото ФК Тоттенхем

Захисник Тоттенхема Серж Ор'є може мати серйозні проблеми із законом.

Уночі перед матчем 22-го туру Тоттенхем – Манчестер Юнайтед (0:1) захисник господарів з'ясовував стосунки із своєю дівчиною, з якою виховує 5-місячну дитину, повідомляє Daily Mail.

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За інформацією видання, у ході конфлікту івуарієць завдав своїй подрузі тілесні ушкодження. Заспокоїти дебошира прибула поліція, яка заарештувала гравця "шпор" та згодом відпустила. Варто відзначити, що у заявку на матч з манкуніанцями захисник так і не потрапив.

В поточному сезоні АПЛ Серж провів 6 матчів, в яких відзначився двома асистами.

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Тоттенхем - Манчестер Юнайтед: Неділя 13 січня 2019

Тоттенхем
Матч завершено
0 : 1
Манчестер Юнайтед
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Теги
Серж Ор'є Серж Ор'є Тоттенхем Тоттенхем Англія Тоттенхем - Манчестер Юнайтед
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