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Оріховський заявлений за Арсенал-Київ на сезон УПЛ 2018/19

20:10 44 Читать на русском
Оріховський заявлений за Арсенал-Київ на сезон УПЛ 2018/19
Павло Оріховський / ФК Динамо Київ

Арсенал-Київ заявив півзахисника Павла Оріховського на сезон УПЛ 2018/2019.

УПЛ на своєму офіційному сайті повідомила, що хавбек Павло Оріховський заявлений за київський Арсенал.

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Футболіст виступатиме під номером 16.

Оріховський є вихованцем Динамо, у сезоні 2017/2018 виступав у складі одеського Чорноморця.

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Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України УПЛ Арсенал-Київ Арсенал-Київ Павло Оріховський Павло Оріховський
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