Арсенал-Київ орендує Вакулка в Партизана, – ЗМІ

Півзахисник Партизана Юрій Вакулко продовжить кар'єру в київському Арсеналі.

Арсенал-Київ орендує хавбека Партизана Юрія Вакулка. Угода буде розрахована на один рік без права викупу, повідомляє Mozzartsport.com.

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Офіційні сайти обох клубів наразі не підтвердили перехід Вакулка.

20-річний хавбек перейшов у Партизан на початку 2018 року з Дніпра на правах вільного агента, проте не мав стабільного місця у складі, провівши лише 2 поєдинки.

Цікаво, що раніше Арсенал орендував ще одного екс-гравця Дніпра. В Україну з краківської Вісли повернувся Денис Баланюк.

Контракт Вакулка з сербським клубом розрахований ще на 3,5 року.