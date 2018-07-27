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Ореховский заявлен за Арсенал-Киев на сезон УПЛ 2018/19

20:10 19 Читати українською
Ореховский заявлен за Арсенал-Киев на сезон УПЛ 2018/19
Павел Ореховский / ФК Динамо Киев

Арсенал-Киев заявил полузащитника Павла Ореховского на сезон УПЛ 2018/2019.

УПЛ на своем официальном сайте сообщила, что хавбек Павел Ореховский заявлен за киевский Арсенал.

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Футболист будет выступать под номером 16.

Ореховский является воспитанником Динамо, в сезоне 2017/2018 выступал в составе одесского Черноморца.

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Трансферы Трансферы чемпионата Украины УПЛ Арсенал-Киев Арсенал-Киев Павел Ореховский Павел Ореховский
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