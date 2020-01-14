Ордець: Збірна України сильніша за Росію

Український захисник московського Динамо Іван Ордець порівняв збірні України та Росії, а також чемпіонати обох країн.

"Хотів би, щоб Росія і Україна зіграли на Євро-2020. По-перше, це означало б, що команди, як мінімум, вийшли з групи. А, по-друге, можливо, матч сприяв би нормалізації відносин.

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Збірна України сильніша за Росію. А якщо порівнювати чемпіонати, то російський – сильніший. В Україні на високому рівні лише Шахтар та київське Динамо. Та й то у киян в останні два-три роки помітний спад, щось не йде, постійно змінюються тренери. Хлопці, думаю, не встигають навіть перебудуватися, як треба звикати до нових вимог. Хоча на Кубок з Шахтарем вони завжди чудово грають.

Шкода, увага до футболу в останні роки знизилася. Стадіони відмінні в Харкові, Києві, Одесі, Львові, але заповнюються трибуни тільки на єврокубкових матчах. Сподіваюся, ситуація зміниться. У Росії більше сильних команд і вищий ажіотаж навколо футболу", – цитує Ордеця Спорт-Експрес.

Нагадаємо, Ордець перейшов у московське Динамо влітку 2019 року з донецького Шахтаря. В його активі є 12 матчів за збірну України.

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