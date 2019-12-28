Гладкий: Не можна засуджувати Ордеця за те, що вибрав московське Динамо

Екс-форвард Шахтаря, Динамо та Карпат Олександр Гладкий розповів про своє відношення до поняття "футбол поза політикою".

"Коли кажуть "футбол поза політикою", вважаю, це неправда. Футбол – це політика зараз, велика політика. На жаль. Ми всі прекрасно розуміємо, чому так склалось. Те, що відбувається на Донбасі – це війна. Всі ми могли там жити. Зрештою, не лише ми, а й інші люди. А з приводу переходу в Росію, скажу чесно – я не знаю, як відповісти на це питання зараз. Коли почалася війна, у мене не було пропозицій з Росії. Але до війни були якісь варіанти. Якби я тоді раптом перейшов...

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А зараз якщо хлопці їдуть грати в футбол – це їхнє право, вибір, потрібно поважати думку кожної людини. Що означає: "Я б не поїхав, тому що там це?". Ти не поїхав би, а він вирішив поїхати, і що робити? Не розмовляй з ним. Якщо Ванька (Іван Ордець – прим.) вибрав московське Динамо – це його вибір. Я не можу засуджувати людину за її вибір, я не перестану спілкуватися, я його знаю добре. Якщо хтось переїде у Росію грати, я що, перестану з ним спілкуватися? У нас з Ордецем хороші стосунки. Це його вибір, я повинен прийняти це. Не можна засуджувати людину за подібне.

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Чи вважаю слова про годування родини або відсутність інших варіантів не зовсім щирими словами? Не знаю, не стикався з цим. Не знаю, що думають люди, коли це говорять, адже це їхнє рішення. Наші коментатори, вболівальники можуть висловлювати свою думку. Чому не може висловити свою думку футболіст, якою б вона не була – правильною чи неправильною? Це його думка і її потрібно поважати. Він сказав так, значить, вважав за потрібне так сказати. Не подобається комусь – ваші проблеми", – сказав Гладкий в інтерв’ю YouTube-каналу Stargorod Sport.

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