Ордец: Сборная Украины сильнее России

Украинский защитник московского Динамо Иван Ордец сравнил сборные Украины и России, а также чемпионаты обеих стран.

"Хотел бы, чтобы Россия и Украина сыграли на Евро-2020. Во-первых, это означало бы, что команды, как минимум, вышли из группы. А, во-вторых, возможно, матч способствовал бы нормализации отношений.

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Сборная Украины сильнее России. А если сравнивать чемпионаты, то российский – сильнее. В Украине на высоком уровне только Шахтер и киевское Динамо. Да и то у киевлян в последние два-три года заметен спад, что-то не идет, постоянно меняются тренеры. Ребята, думаю, не успевают даже перестроиться, как надо привыкать к новым требованиям. Хотя на Кубок с Шахтером они всегда прекрасно играют.

Жаль, внимание к футболу в последние годы снизилось. Стадионы отличные в Харькове, Киеве, Одессе, Львове, но заполняются трибуны только на еврокубковых матчах. Надеюсь, ситуация изменится. В России больше сильных команд и выше ажиотаж вокруг футбола", – цитирует Ордеца Спорт-Экспресс.

Напомним, Ордец перешел в московское Динамо летом 2019 года из донецкого Шахтера. В его активе есть 12 матчей за сборную Украины.

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