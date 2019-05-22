Ордец может стать одноклубником Шведа в Селтике, – СМИ

Центральный защитник Шахтера Иван Ордец привлек внимание шотландского Селтика.

Руководство Селтика уже контактировало с 26-летним футболистом относительно потенциального перехода, сообщает sport.ua. По информации издания, также интерес к Ордецу проявляют неназванные клубы из французской Лиги 1.

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Контракт Ивана с Шахтером заканчивается 30 июня, а потому в Шотландию защитник может переехать на правах свободного агента.

Отметим, что в нынешнем розыгрыше УПЛ Иван Ордец не провёл ни одного поединка. Сначала он долго залечивал повреждение, а в последних матчах, очевидно, не может выиграть конкуренцию.

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Заметим, что за Селтик уже выступает один украинец. Марьян Швед подписал контракт с "кельтами" еще в январе, но присоединился к своему новому клубу 14 мая и даже успел отпраздновать завоевание чемпинського титула.