У віці 83 років перестало битись серце колишнього хавбека та тренера мадридців, який присвятив Реалу значну частину свого життя, повідомляє прес-служба клубу.

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Амансіо перебрався у Мадрид у 1962 році із Депортіво. В столиці Іспанії футболіст затримався аж на 14 сезонів і встиг стати легендою. Загалом награв 471 поєдинок, відзначившись 155 голами.

Амаро виграв з "бланкос" Кубок Європейських чемпіонів (попередник ЛЧ) у 1966 році, забивши перший м'яч у фіналі з Партизаном (2:1). У його активі ще 9 перемог у чемпіонаті та 3 у Кубку Іспанії.

Hasta siempre, Amancio, presidente de honor del Real Madrid.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2023

У 1982 році колишній хавбек очолив Реал Кастілью, з яким за 2 роки тріумфував у другому дивізіоні Іспанії. Опісля очолив першу команду, але не досягнув успіхів.

2 жовтня минулого року Амансіо обрали почесним президентом Реала. За внесок в іспанський спорт він був нагороджений Золотою медаллю королівського ордену.

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