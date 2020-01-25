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Ольмо пояснив, чому обрав саме РБ Лейпциг

15:50 110 Читать на русском
Ольмо пояснив, чому обрав саме РБ Лейпциг
Дані Ольмо / Сайт РБ Лейпциг

Новачок РБ Лейпциг Дані Ольмо виділив головні переваги свого клубу.

Іспанець переконаний, що зможе стати частиною неймовірного прогресу "биків".

Ольмо став гравцем РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг – це молодий, привабливий клуб, який переконав мене своєю філософією розвитку талановитих гравців і довіри до них. Я хотів би внести свій вклад і допомогти продовжити успішний шлях цього клубу", – наводить слова Ольмо офіційний сайт "биків".

Нагадаємо, нова команда екс-зірки Динамо З очолює турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи Баварію та дортмундську Борусію на чотири очки.

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РБ Лейпциг РБ Лейпциг Дані Ольмо Дані Ольмо Німеччина Трансфери
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