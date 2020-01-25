Ольмо пояснив, чому обрав саме РБ Лейпциг

Новачок РБ Лейпциг Дані Ольмо виділив головні переваги свого клубу.

Іспанець переконаний, що зможе стати частиною неймовірного прогресу "биків".

Ольмо став гравцем РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг – це молодий, привабливий клуб, який переконав мене своєю філософією розвитку талановитих гравців і довіри до них. Я хотів би внести свій вклад і допомогти продовжити успішний шлях цього клубу", – наводить слова Ольмо офіційний сайт "биків".

Нагадаємо, нова команда екс-зірки Динамо З очолює турнірну таблицю Бундесліги, випереджаючи Баварію та дортмундську Борусію на чотири очки.

Нагельсманн з ненависним Лейпцигом очолив Бундеслігу, вивів суперників України на пік перед Євро-2020 та лякає Моурінью