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Ольмо объяснил, почему выбрал именно РБ Лейпциг

15:50 84 Читати українською
Ольмо объяснил, почему выбрал именно РБ Лейпциг
Дани Ольмо / Сайт РБ Лейпциг

Новичок РБ Лейпциг Дани Ольмо выделил главные преимущества своего клуба.

Испанец убежден, что сможет стать частью невероятного прогресса "быков".

Ольмо стал игроком РБ Лейпциг

"РБ Лейпциг – это молодой, привлекательный клуб, который убедил меня своей философией развития талантливых игроков и доверия к ним. Я хотел бы внести свой вклад и помочь продолжить успешный путь этого клуба", – приводит слова Ольмо официальный сайт "быков".

Напомним, новая команда экс-звезды Динамо З возглавляет турнирную таблицу Бундеслиги, опережая Баварию и дортмундскую Боруссию на четыре очка.

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