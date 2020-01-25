Ольмо став гравцем РБ Лейпциг

Атакувальний хавбек загребського Динамо Дані Ольмо продовжить кар'єру в чемпіонаті Німеччини.

РБ Лейпциг оголосив про підписання іспанця на своєму офіційному сайті.

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Контракт новачка з "биками" розрахований до 2024 року, півзахисник отримав футболку з номером 25. Клуби не розголошують суму трансферу, однак раніше повідомлялося, що вона складе 30 млн євро, які можуть зрости до 45-ти з урахуванням бонусів. Ольмо розпочне тренування з командою Юліана Нагельсманна у понеділок (27 січня).

Відзначимо, що головними претендентами на 21-річного таланта вважались Барселона, Атлетіко та Мілан, однак молодий хавбек зробив свій вибір на користь РБ Лейпциг. Ольмо відзначився двома голами в шести матчах групового етапу Ліги чемпіонів, зокрема, іспанець засмутив Шахтар у поєдинку на ОСК Металіст.

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