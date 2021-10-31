Чехія, 13 тур

Славія Прага – Вікторія Пльзень – 2:0

Голи: Лінгр, 65, Крменчік, 90+5

Вилучення: Ржезнік, 11, Перніца, 81, Москера, 90+1 (усі – Вікторія)

Господарі прагнули скоротити відставання від лідера, і їм це вдалося. Ржезнік вже на 11-й хвилині полегшив супернику завдання, отримавши червону картку. Славія змогла скористатися чисельною перевагою лише в середині другого тайму, забивши після кутового.

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Під кінець зустрічі арбітр вилучив ще двох гравців гостей, а "біло-червоні" перед фінальним свистком закріпили перемогу. Тепер команда Тараса Качараби, який провів на полі увесь поєдинок, відстає від Вікторії лише на одне очко.