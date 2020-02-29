Олійник пригадав, чому прогулював з Алієвим тренування в Дніпрі

Екс-півзахисник Динамо, Металіста та Дніпра Денис Олійник, який нині виступає у чемпіонаті Фінляндії, розповів, чому він і Олександр Алієв пропускали тренування у дніпровському клубі.

"За два дні до гри зі шведським АІКом цей хлопчик (Алієв – прим.) не прийшов на тренування, оскільки йому зарплату не дали. Прийшов з Динамо Київ і не дали зарплату день в день. Він дзвонить: "Я тренуватися не буду". Ну, ми такі: "Саша Алієв, може собі дозволити". Потім він летить з командою, а Рамос ставить його в склад на гру.

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Наступного місяця, першого числа зарплата мені не прийшла. Дзвоню Максу (Афанасьєву – помічнику і перекладачу Хуанде Рамоса – прим.): "Мене не буде, не прийшла зарплата". Наступного дня на тренуванні Рамос мені при всіх каже: "А чого ти прийшов? Зарплати ж немає". Відповідаю йому: "А чому одним можна, а іншим не можна?" – розповів Олійник у новому випуску на YouTube-каналі "Міля".

Нагадаємо, Олійник захищав кольори Дніпра з 2011 по 2014 роки. Алієв провів за дніпровський клуб сезон у 2012 році.

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