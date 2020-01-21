Олейник сообщил, где продолжит карьеру – хавбек поделился амбициозными планами на 2020 год

Украинский полузащитник признался, что имел несколько предложений о продолжении карьеры.

32-летний футболист в своем инстаграме сообщил, что продлил контракт с финским Сейнайоки на 2 года.

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"После долгих переговоров принял решение подписать новый контракт с Сейнайоки на 2 года. Имея различные варианты продолжения карьеры, я остаюсь в Финляндии. В команде, которая помогла мне вернуться на свой прежний уровень. Хочу достичь высоких результатов и выиграть чемпионат Финляндии в 2020 году. У Сейнайоки все условия для этого есть", – написал Олейник.

Напомним, украинец перешел в Сейнайоки в июле 2018 года. Недавно экс-игрок Динамо, Металлиста и Днепра тренировался с черниговской Десной, а Александр Рябоконь намекал на возможное подписание контракта с опытным футболистом.

Отметим, что в прошлом сезоне Сейнайоки занял 7 место в чемпионате Финляндии. Олейник провел 25 матчей, в которых забил 8 голов.

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