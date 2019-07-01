Олійник голом допоміг Сейнайокі здійснити камбек у матчі проти Інтер Турку

Півзахисник Сейнайокі Денис Олійник підвищує свою результативність в чемпіонаті Фінляндії.

Чемпіонат Фінляндії, 14-й тур

Сейнайокі – Інтер Турку – 2:1

Голи: Хетемай, 64, Олійник, 87 (пен.) – Валенчіч, 57

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Глядачі не побачили забитих голів у першій половині зустрічі, але після перерви стали свідками справжнього трилера.

Спочатку гості вийшли вперед. Гравці Сейнайокі кинулись рятувати ситуацію і за кілька хвилин досягли результату. Наприкінці зустрічі арбітр призначив пенальті у ворота Інтер Турку. Вирішувати долю матчу довірили українському хавбеку Денису Олійнику, який не підвів партнерів та приніс команді важливих 3 очки.

Після 14 турів чемпіонату Фінляндії Сейнайокі посідає 6-ту сходинку турнірної таблиці.

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