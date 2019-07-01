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Олейник голом помог Сейнайоки осуществить камбэк в матче против Интер Турку

22:17 8 Читати українською
Олейник голом помог Сейнайоки осуществить камбэк в матче против Интер Турку
Денис Олейник / Фото ФК Сейнайоки

Полузащитник Сейнайоки Денис Олейник повышает свою результативность в чемпионате Финляндии.

Чемпионат Финляндии, 14-й тур

Сейнайоки – Интер Турку – 2:1

Голы: Хэтэмай, 64, Олейник, 87 – Валенчич, 57

Яремчук и Безус во втором матче подряд отличились голами за Гент

Зрители не увидели забитых голов в первой половине встречи, но после перерыва стали свидетелями настоящего триллера.

Сначала гости вышли вперед. Игроки Сейнайоки бросились спасать ситуацию и через несколько минут достигли результата. В конце встречи арбитр назначил пенальти в ворота Интер Турку. Решать судьбу матча доверили украинскому хавбеку Денису Олейнику, который не подвел партнеров и принес команде важные 3 очка.

После 14 туров чемпионата Финляндии Сейнайоки занимает 6-ю строчку турнирной таблицы.

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