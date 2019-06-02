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Олійник голом допоміг Сейнайокі перемогти КуПС

21:48 40 Читать на русском
Олійник голом допоміг Сейнайокі перемогти КуПС
Денис Олійник / ФК СІК

Півзахисник Сейнайокі Денис Олійник відзначився голом у матчі з КуПС (1:0).

Чемпіонат Фінляндії-2019, 11 тур

КуПС – Сейнайокі – 0:1

Гол: Олійник, 40

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Денис Олійник із Сейнайокі зустрівся на виїзді з КуПС у рамках 11 раунду Вейккаусліги. Українець Денис Олійник вийшов зі стартових хвилин і під кінець першого тайму вдало замкнув подачу з флангу, забивши єдиний і переможний м'яч у зустрічі.

Сейнайокі перебуває на 5 позиції в турнірній таблиці, набравши 17 очок.

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