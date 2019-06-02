Коноплянка прокоментував чутки про перехід у Бешикташ

Вінгер збірної України Євген Коноплянка прокоментував інформацію про переговори з Бешикташем.

"Я ще не спілкувався з агентом, коли поговорю – тоді, може, щось вам розповім. Збори? Ми вже увійшли в робочий процес. Інтенсивно, але цікаво і нам на користь. Посилено готуємося до матчу проти сербів.

Бешикташ почав перемовини з Коноплянкою

Спека переноситься нелегко, але не перший день в футбол граємо, тож терпимо. Тому і тренуємося ввечері. А настрій і атмосфера в команді відмінні", – цитує Коноплянку FootBoom.

Збірна України зіграє проти Сербії та Люксембургу 7 та 10 червня відповідно на Арені Львів.

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