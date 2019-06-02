Олейник голом помог Сейнайоки победить КуПС

Полузащитник Сейнайоки Денис Олейник отличился голом в матче с КуПС (1:0).

Чемпионат Финляндии-2019, 11 тур

КуПС – Сейнайоки – 0:1

Гол: Олейник, 40

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Денис Олейник с Сейнайоки встретился на выезде с КуПС в рамках 11 раунда Вейккауслиги. Украинец Денис Олейник вышел с первых минут и до конца первого тайма удачно замкнул подачу с фланга, забив единственный и победный мяч во встрече.

Сейнайоки находится на 5 позиции в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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