Олімпік зіграв внічию з Олімпією

Донецький Олімпік у спарингу розписав нічию із Олімпією з Любляни.

Товариський матч

Олімпік – Олімпія – 0:0

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Донецький Олімпік у контрольному матчі зустрічався із словенською Олімпією.

Матч був рівний, але особливо гострих моментів суперники створити не змогли. Гра була зосереджена у центрі поля, хоча ініціативою більше володіли підопічні В'ячеслава Шевчука. У підсумку – нульова нічия.