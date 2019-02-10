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Олімпік зіграв внічию з Олімпією

19:18 105 Читать на русском
Олімпік зіграв внічию з Олімпією

Донецький Олімпік у спарингу розписав нічию із Олімпією з Любляни.

Товариський матч

Олімпік – Олімпія – 0:0

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Донецький Олімпік у контрольному матчі зустрічався із словенською Олімпією.

Матч був рівний, але особливо гострих моментів суперники створити не змогли. Гра була зосереджена у центрі поля, хоча ініціативою більше володіли підопічні В'ячеслава Шевчука. У підсумку – нульова нічия.

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Зимові збори Товариські матчі Олімпія Любляна Олімпія Любляна Олімпік Олімпік
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