Олимпик сыграл вничью с Олимпией

Донецкий Олимпик в спарринге расписал ничью с Олимпией из Любляны.

Товарищеский матч

Олимпик – Олимпия – 0:0

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Донецкий Олимпик в контрольном матче встречался со словенской Олимпией.

Матч был ровный, но особо острых моментов соперники создать не смогли. Игра была сосредоточена в центре поля, хотя инициативой больше владели подопечные Вячеслава Шевчука. Итог – нулевая ничья.