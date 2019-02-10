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Олимпик сыграл вничью с Олимпией

19:22 6 Читати українською
Олимпик сыграл вничью с Олимпией
Олимпик сыграл вничью с Олимпией

Донецкий Олимпик в спарринге расписал ничью с Олимпией из Любляны.

Товарищеский матч

Олимпик – Олимпия – 0:0

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Донецкий Олимпик в контрольном матче встречался со словенской Олимпией.

Матч был ровный, но особо острых моментов соперники создать не смогли. Игра была сосредоточена в центре поля, хотя инициативой больше владели подопечные Вячеслава Шевчука. Итог – нулевая ничья.

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Зимние сборы Товарищеские матчи Олимпия Любляна Олимпия Любляна Олимпик Олимпик
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