Олімпік взяв на перегляд двох легіонерів і екс-форварда Дніпра Баланюка

Керівництво Олімпіка продовжує шукати гравців, які можуть підсилити команду в зимове трансферне вікно.

Донецький клуб взяв на перегляд трьох потенційних новачків, інформує ФутболNEWS.

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Двоє з них – легіонери. Це сербський захисник Неманья Бранковіч та грузинський вінгер Темур Чогадзе. Також з командою Вісенте Гомеса тренується форвард Денис Баланюк, який не зміг закріпитися у Арсеналі-Київ та краківській Віслі. Останні серйозні успіхи 22-річного нападника були у сезоні 2016/17, коли він виступав за Дніпро і навіть отримував виклик до збірної України (щоправда, на поле не виходив).

Нагадаємо, взимку Олімпік вже встиг підписати воротаря Кичака та нападника Дегтярьова.

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