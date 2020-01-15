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Олімпік взяв на перегляд двох легіонерів і екс-форварда Дніпра Баланюка

15 січня 23:01 666 Читать на русском
Олімпік взяв на перегляд двох легіонерів і екс-форварда Дніпра Баланюка
Денис Баланюк / Сайт Вісли Краків

Керівництво Олімпіка продовжує шукати гравців, які можуть підсилити команду в зимове трансферне вікно.

Донецький клуб взяв на перегляд трьох потенційних новачків, інформує ФутболNEWS.

Олімпік визначився із спаринг-партнерами на зимові збори – суперником донеччан стане екс-воротар збірної України

Двоє з них – легіонери. Це сербський захисник Неманья Бранковіч та грузинський вінгер Темур Чогадзе. Також з командою Вісенте Гомеса тренується форвард Денис Баланюк, який не зміг закріпитися у Арсеналі-Київ та краківській Віслі. Останні серйозні успіхи 22-річного нападника були у сезоні 2016/17, коли він виступав за Дніпро і навіть отримував виклик до збірної України (щоправда, на поле не виходив).

Нагадаємо, взимку Олімпік вже встиг підписати воротаря Кичака та нападника Дегтярьова.

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Трансфери Трансфери чемпіонату України Олімпік Олімпік Денис Баланюк Денис Баланюк
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