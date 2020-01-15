Олимпик взял на просмотр двух легионеров и экс-форварда Днепра Баланюка

Руководство Олимпика продолжает искать игроков, которые могут усилить команду в зимнее трансферное окно.

Донецкий клуб взял на просмотр трех потенциальных новичков, информирует ФутболNEWS.

Олимпик определился со спарринг-партнерами на зимние сборы – соперником дончан станет экс-вратарь сборной Украины

Двое из них – легионеры. Это сербский защитник Неманья Бранкович и грузинский вингер Темур Чогадзе. Также с командой Висенте Гомеса тренируется форвард Денис Баланюк, который не смог закрепиться в Арсенале-Киев и краковской Висле. Последние серьезные успехи 22-летнего нападающего были в сезоне 2016/17, когда он выступал за Днепр и даже получал вызов в сборную Украины (правда, на поле не выходил).

Напомним, зимой Олимпик уже успел подписать вратаря Кичака и нападающего Дегтярева.

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