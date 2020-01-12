Олімпік визначився із спаринг-партнерами на першому тренувальному зборі – серед них команда Рибки

Донецький Олімпік озвучив плани щодо тренувальних зборів під час зимової паузи.

Під час першого зимового тренувального збору в турецькій Анталії Олімпік проведе 5 контрольних матчів, повідомляє офіційний сайт донецького клубу.

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"Олімпійці" розпочнуть грою з румунським Віторулом 17 січня, а вже наступного дня зіграє з азербайджанським Сабаїлом, за який виступає Олександр Рибка. 22 січня Олімпік зіграє зі Спартаком з Суботіци (Сербія), а 26 та 27 січня суперниками стануть Спартак Трнава (Словаччина) та Корона Кельце (Польща).

Інформація про час початку, місце проведення та можливість подивитися онлайн-трансляцію матчів з'явиться пізніше.

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