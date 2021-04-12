Донецький колектив все ніяк не може оговтатись після зимової перерви.

Олімпік у матчі 21-го туру поступився Колосу (1:2). Ця поразка стала 8 поспіль в УПЛ, що тепер є новим антирекордом клубу, інформує офіційний сайт змагань.

Камбек підопічних Костишина у відеоогляді матчу Олімпік – Колос – 1:2

Олімпійці не знають смаку перемог в офіційних зустрічах у 2021 році. Вони програли Динамо, СК Дніпро-1, Минаю, Шахтарю, Олександрії, Ворсклі, Десні та вищезгаданому Колосу. Загалом чорна смуга донеччан триває понад 720 хвилин. Востаннє вони брали очки у матчі зі Львовом ще 11 листопада (1:1).

До слова, у матчі з ковалівцями команді Юрія Калітвінцева вдалось принаймні перервати безгольову серію, яка тривала 459 хвилин. Сам фахівець розпочав роботу на чолі клубу з 6 поразок поспіль.

Колос здійснив камбек у матчі з Олімпіком – вилучення дебютанта перекреслило позитив динамівця та Калітвінцева