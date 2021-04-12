Донецкий клуб все никак не может прийти в себя после зимнего перерыва.

Олимпик в матче 21-го тура уступил Колосу (1:2). Это поражение стало 8 подряд в УПЛ, что теперь является новым антирекордом клуба, информирует официальный сайт соревнований.

Камбэк подопечных Костышина в видеообзоре матча Олимпик – Колос – 1:2

Олимпийцы не знают вкуса побед в официальных встречах в 2021 году. Они проиграли Динамо, СК Днепр-1, Минаю, Шахтеру, Александрии, Ворскле, Десне и вышеупомянутому Колосу. В общем черная полоса дончан длится более 720 минут. Последний раз они брали очки в матче со Львовом еще 11 ноября (1:1).

К слову, в матче с комадной из Ковалевки подопечным Юрия Калитвинцева удалось по крайней мере прервать безголевую серию, которая продолжалась 459 минут. Сам специалист начал работу во главе клуба с 6 поражений подряд.

Колос совершил камбэк в матче с Олимпиком – удаление дебютанта перечеркнуло позитив динамовца и Калитвинцева