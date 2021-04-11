Колос здійснив ефектний камбек у матчі проти Олімпіка у 21-му турі Прем'єр-ліги. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на "Футбол 24".

Початок першої 45-хвилинки був досить спокійним, але забитий на 30 хвилині гол Ібрагіма Каргбо після красивого пасу зі своєї частини поля додав градусу протистоянню. Колос побіг відігруватись і йому це вдалось вже по перерві.

Колос здійснив камбек у матчі з Олімпіком – вилучення дебютанта перекреслило позитив динамівця та Калітвінцева

Екра отримав другу жовту та залишив Олімпік у меншості, а цим скористались підопічні Руслана Костишина. Спершу його син Денис реалізував пенальті, а наприкінці зустрічі Мілько голом головою вирвав перемогу.

Колос набрав 33 залікові бали і закріпився на 6 сходинці, Олімпік залишився на 11 позиції, маючи у своєму активі 17 пунктів.