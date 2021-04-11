Олімпік був номінальним господарем матчу 21-го туру, але поєдинок відбувався на арені Колоса. Донеччани мала подвійну мотивацію на цю зустріч, адже Юрій Калітвінцев не переміг в жодному із 5 протистоянь УПЛ, відколи очолив "олімпійців". У ковалівців натомість була серія із 4 матчів без поразок (2 нічиї та стільки ж перемог).

Рух здолав Минай та відштовхнувся від дна УПЛ – закарпатці не виграють 5 матч поспіль

Колективи приглядались один до одного, а тому до середини першого тайму моментів було обмаль. Перший по-справжньому небезпечний момент трапився на 28 хвилині. Костишин-молодший пройшовся лівим флангом та потужно пробив у ближній кут, Кичак парирував. Не забиваєш ти – забивають тобі. Чи не в наступній атаці Каргбо отримав пас зі своєї частини поля, протягнув м'яч на швидкості та потужно пробив у дальній кут. Удар форварда Олімпіка, орендованого у Динамо, Євген Волинець не зумів потягнути. Донеччани перший раз вийшли вперед за часів тренерства Юрія Калітвінцева, а Ібрагім перервав 5-місячну серію без голів.

Ковалівці побігли відігруватись, а в Артема Кичака побільшало роботи. До кінця першого тайму він мінімум тричі рятував Олімпік: впевнено відбив непрості удари зблизька від Петрова та Лисенка, а також парирував красивий постріл Гавриша зі штрафного, який летів під поперечку. Свисток на перерву від Олександра Дерда зафіксував мінімальну перевагу донеччан.

Другий тайм почався з напруженої боротьби, а легіонер Миная Джео Екра примудрився отримати дві жовтих протягом 7 хвилин. Дебютний поєдинок в УПЛ для івуарійця завершився достроково. Чисельною перевагою сповна скористалися ковалівці. Арбітр на 68 хвилині вказав на позначку за фол у штрафному Олімпіка. Пенальті взявся виконувати Денис Костишин. Син наставника Колоса пробив майже по центру, Кичак був близький, щоб парирувати удар, але круглий від його кулака все ж залетів у ворота.

Команда із Ковалівки продовжувала впевнено володіти ініціативою, а Олімпік вичікував свого моменту на контратаках. Кутовий на 87 хвилині став переможним для Колоса – Мілько головою знайшов м'яч, замкнувши подачу. Донеччани побігли відігруватись, але часу було замало. Фінальний свисток зафіксував камбек Костишина і Ко з рахунком 2:1. А для Юрія Калітвінцева це шоста поспіль поразка після приходу в донецький клуб.

Колос набрав 33 залікові бали, закріпився на 6 сходинці та продовжив дихати у спину Ворсклі, у якої 34 очки. Олімпік залишився на 11 позиції, маючи у своєму активі 17 пунктів.

Львів у матчі з нереалізованим пенальті поступився Ворсклі і залишився у зоні вильоту