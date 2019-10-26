Олімпік в більшості перестріляв СК Дніпро-1

В рамках 12-го туру УПЛ Олімпік у непростому матчі вирвав перемогу над СК Дніпро-1 .

СК Дніпро-1 на виїзді поступився Олімпіку. Хоча початок гри був за дніпрянами – Когут відкрив рахунок з передачі Коркішка вже на 4-й хвилині. Олімпійці зрівняли становище через 7 хвилин, відзначився Ду Коуту.

Маріуполь впевнено переміг Колос і піднявся у першу шістку УПЛ

Далі команди більше боролись і гострих моментів було небагато, але ситуація змінилась після вилучення Сафронова за дві поспіль жовті картки. Кравчук одразу ж вивів Олімпік вперед в рахунку, проте Назаренко миттєво зрівняв рахунок. Але на гол Вантуха СК Дніпро-1 не зумів відповісти і олімпійці в підсумку святкували перемогу.

Зоря розгромила Ворсклу і піднялася на третє місце в УПЛ

Завдяки цій перемозі Олімпік зрівнявся з СК Дніпро-1 за очками – по 11. Команди розташувались на 9 та 8 місцях відповідно.