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Олімпік в більшості перестріляв СК Дніпро-1

18:56 493 Читать на русском
Олімпік в більшості перестріляв СК Дніпро-1
Олімпік – СК Дніпро-1 – 3:2 / UA-Футбол

В рамках 12-го туру УПЛ Олімпік у непростому матчі вирвав перемогу над СК Дніпро-1 .

11’ Максім Тейшейра
69’ Андрій Кравчук
81’ Роман Вантух
 
Ігор Когут 4’
Олександр Сафронов 68’
Олександр Назаренко 70’
4’ Ігор Когут
11’ Максім Тейшейра
68’ Олександр Сафронов
69’ Андрій Кравчук
70’ Олександр Назаренко
81’ Роман Вантух

СК Дніпро-1 на виїзді поступився Олімпіку. Хоча початок гри був за дніпрянами – Когут відкрив рахунок з передачі Коркішка вже на 4-й хвилині. Олімпійці зрівняли становище через 7 хвилин, відзначився Ду Коуту.

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Далі команди більше боролись і гострих моментів було небагато, але ситуація змінилась після вилучення Сафронова за дві поспіль жовті картки. Кравчук одразу ж вивів Олімпік вперед в рахунку, проте Назаренко миттєво зрівняв рахунок. Але на гол Вантуха СК Дніпро-1 не зумів відповісти і олімпійці в підсумку святкували перемогу.

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Завдяки цій перемозі Олімпік зрівнявся з СК Дніпро-1 за очками – по 11. Команди розташувались на 9 та 8 місцях відповідно.

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Олімпік - СК Дніпро-1 Олімпік Олімпік СК Дніпро-1 СК Дніпро-1
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