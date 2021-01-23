Олімпік та Колос здобули яскраві перемоги, Інгулець розпочав збори з поразки: спаринги клубів УПЛ
Команди української еліти провели низку матчів в рамках зимових зборів.
Контрольні матчі
ТСЦ Бачка-Топола – Олімпік – 2:3
Голи: Доронжіч 3, Тумбашевіч, 77 – Тейшейра 36, Чогадзе 38, Беніто 79
Раднічкі – Інгулець – 2:1
Голи: ? – Плохотнюк
Колос – Сілекс – 2:1
Голи: Лисенко, 64, Мілько, 80 – ?, 48
День подарував відразу дві сербсько-українські битви. Перша завершилась на користь представника УПЛ. Олімпік влаштував справжні каруселі з ТСЦ. Голи у складі донеччан забивали виключно легіонери.
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Натомість Інгулець розпочав збори невдало. Новачок УПЛ не надто охоче поділився інформацією щодо матчу проти Раднічків, але відомо точно – гола Плохотнюка не вистачило бодай для нічиєї.
Колос впорався зі ще одним представником Балкан – північномакедонським Сілексом. Усі м'ячі були забиті по перерві. Підопічні Костишина пропустили першими, проте Лисенко та Мілько оформили камбек.
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