Контрольні матчі

ТСЦ Бачка-Топола – Олімпік – 2:3

Голи: Доронжіч 3, Тумбашевіч, 77 – Тейшейра 36, Чогадзе 38, Беніто 79

Раднічкі – Інгулець – 2:1

Голи: ? – Плохотнюк

Колос – Сілекс – 2:1

Голи: Лисенко, 64, Мілько, 80 – ?, 48

День подарував відразу дві сербсько-українські битви. Перша завершилась на користь представника УПЛ. Олімпік влаштував справжні каруселі з ТСЦ. Голи у складі донеччан забивали виключно легіонери.

Олійник оформив дубль, але не врятував Сейнайокі від поразки у спарингу з 8 голами

Натомість Інгулець розпочав збори невдало. Новачок УПЛ не надто охоче поділився інформацією щодо матчу проти Раднічків, але відомо точно – гола Плохотнюка не вистачило бодай для нічиєї.

Колос впорався зі ще одним представником Балкан – північномакедонським Сілексом. Усі м'ячі були забиті по перерві. Підопічні Костишина пропустили першими, проте Лисенко та Мілько оформили камбек.

Шахтар втратив перемогу над Лудогорцем, пропустивши двічі за три хвилини – Коноплянка забив, головна проблема залишилася