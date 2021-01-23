Контрольные матчи

ТСЦ Бачка-Топола – Олимпик – 2:3

Голы: Доронжич 3, Тумбашевич, 77 – Тейшейра 36, Чогадзе 38, Бенито 79

Раднички – Ингулец – 2:1

Голы: ? – Плохотнюк

Колос – Силекс – 2:1

Голы: Лысенко, 64, Милько, 80 – ?, 48

День подарил сразу две сербско-украинские битвы. Первая завершилась в пользу представителя УПЛ. Олимпик устроил настоящие карусели с ТСЦ. Голы в составе дончан забивали исключительно легионеры.

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А вот Ингулец начал сборы неудачно. Новичок УПЛ не слишком охотно поделился информацией относительно матча против Радничек, но известно точно – гола Плохотнюка не хватило хотя бы для ничьей.

Колос справился с еще одним представителем Балкан – северомакедонским Силексом. Все мячи были забиты после перерыва. Подопечные Костышина пропустили первыми, однако Лысенко и Милько оформили камбек.

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