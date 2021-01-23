Олійник оформив дубль, але не врятував Сейнайокі від поразки у спарингу з 8 голами
Денис Олійник зробив усе можливе для перемоги Сейнайокі в товариському матчі.
Товариський матч
Ільвес – Сейнайокі – 5:3
Голи: Сарр, 11, (пен.) Аспегрен, 19, Ветелі, 33, Райттінен, 60, Мьоме, 64 – Олійник, 10, 89, Джервіс, 41 (пен.)
Швидкий гол Олійника лише розлютив Ільвес, який у чемпіонаті Фінляндії йде на дві сходинки вище за Сейнайокі. Суперник відповів трьома голами, але Джервіс з пенальті давав надію на позитивний результат.
Ярмоленко відзначився третім голом у сезоні – вінгер Вест Хема елегантно перекинув голкіпера
Господарі довели свою перевагу після перерви. Райттінен і Мьоме ще двічі пробили ворота Сейнайокі, довівши рахунок до 5:2. Не здавався лише Олійник – під завісу зустрічі українець оформив дубль, дозволивши партнерам уникнути розгрому.
Додамо, що Сейнайокі відновить офіційний сезон 6 лютого, коли зіграє матч Кубка Фінляндії проти Оулу.
Український Рамос: феєрив у Лізі Європи, пережив війну за Нагірний Карабах, його сусід – екс-зірка Ньюкасла та Бордо