Товариський матч

Ільвес – Сейнайокі – 5:3

Голи: Сарр, 11, (пен.) Аспегрен, 19, Ветелі, 33, Райттінен, 60, Мьоме, 64 – Олійник, 10, 89, Джервіс, 41 (пен.)

Швидкий гол Олійника лише розлютив Ільвес, який у чемпіонаті Фінляндії йде на дві сходинки вище за Сейнайокі. Суперник відповів трьома голами, але Джервіс з пенальті давав надію на позитивний результат.

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Господарі довели свою перевагу після перерви. Райттінен і Мьоме ще двічі пробили ворота Сейнайокі, довівши рахунок до 5:2. Не здавався лише Олійник – під завісу зустрічі українець оформив дубль, дозволивши партнерам уникнути розгрому.

Додамо, що Сейнайокі відновить офіційний сезон 6 лютого, коли зіграє матч Кубка Фінляндії проти Оулу.

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