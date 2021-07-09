"Офіційної інформації поки немає. У нас залишилося 6 гравців на контракті, але зараз йде перегляд футболістів. Не думаю, що з цим будуть проблеми, ми формуємо нову команду. Не хочеться називати прізвища потенційних новачків. Можу сказати, що це як гравці УПЛ, так і молоді футболісти.

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Чи є ймовірність, що Мілевський повернеться в Минай? Не думаю. Напевно, ця тема закрита. У мене не було жодного конфлікту з Мілевським. Це не через це, просто ми йдемо трохи іншим шляхом. Севідова і Кополовця у клубі також не буде.

Де буде грати команда – питання не до мене. Про фінансування і санкції щодо президента Миная – теж не до мене. Я цим не займаюся, я треную команду. А щодо завдань перед командою – все залежить від селекції", – сказав Кобін у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону УПЛ, Минай фінішував останнім та покинув елітний дивізіон. ЗМІ повідомляють, що саме закарпатці замінять Олімпік, який знявся з Прем'єр-ліги.

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