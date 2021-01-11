Донецький Олімпік вже сьогодні розпочне підготовку до другої частини сезону.

Олімпік вийшов із відпустки та проведе втягуючий етап підготовки у Києві, а 15-го січня вирушить в Туреччину на збори, які завершаться 15-го лютого.

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Як повідомляє meta-ratings, разом із командою на зборах будуть присутні чотири потенційні новачки, але їхні імена не розголошуються. Головна зірка Олімпіка Шахаб також готуватиметься до другої частини сезону разом із "олімпійцями" попри високий інтерес до власної персони.

Нагадаємо, Шахаб разом з Віктором Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів. Олімпік завершив першу частину сезону на 7 місці з 17 очками в активі.

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