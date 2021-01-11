Донецкий Олимпик уже сегодня начнет подготовку ко второй части сезона.

Олимпик вышел из отпуска и проведет втягивающий этап подготовки в Киеве, а 15-го января отправится в Турцию на сборы, которые завершатся 15 февраля.

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Как сообщает meta-ratings, вместе с командой на сборах будут присутствовать четыре потенциальные новички, но их имена не разглашаются. Главная звезда Олимпика Шахаб также готовиться ко второй части сезона вместе с "олимпийцами" несмотря на высокий интерес к собственной персоне.

Напомним, Шахаб вместе с Виктором Цыганковым делит звание лучшего бомбардира первой части УПЛ – у обоих по 8 голов. Олимпик завершил первую часть сезона на 7 месте с 17 очками в активе.

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