Журналіст каналів "Футбол" Ігор Бурбас запевнив, що луганці вже домовилися із 25-річним нападником.

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"У Шахаба попередній контракт з Зорею, який набуває чинності з літа. Нинішній сезон бомбардир має дограти в Олімпіку, якщо клуби вже зараз не домовляться про якусь компенсацію", – написав Бурбас у Twitter.

Нагадаємо, Шахаб разом з Віктором Циганковим ділить звання найкращого бомбардира першої частини УПЛ – у обох по 8 голів.

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